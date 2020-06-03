О происшествии власти узнали спустя несколько дней

Владимир Путин раскритиковал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ситуации в Норильске с разливом топлива. Происшествие президент России прокомментировал на совещании по ликвидации последствий утечки.

По завершении доклада главы региона Путин возмутился: "А что делать-то? Вы же губернатор". Кроме того, об утечке топлива власти узнали спустя два дня – сейчас предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в десятки тысяч раз.

"Мы чего, будет узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?" - отчитал президент губернатора.

Авария произошла в Норильске в пятницу, 29 мая. Автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом, что привело к его утечке, а после – пожару. По предварительным данным, из емкости резервуара вылилось около 20 тыс. тонн, топливо попало в ручей и реку Амбарная. Тем не менее, "Норильско-Таймырская энергетическая компания" не сразу сообщила о происшествии, передает РИА "Новости".

На данный момент последствия аварии ликвидируют. Также возбуждено уголовное дело, а власти объявили в регионе чрезвычайную ситуацию. По данным Генпрокуратуры, начальника цеха ТЭЦ-3 задержали.