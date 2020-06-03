Основным источником стресса может стать необходимость общаться с другими людьми

Находясь два с лишним месяца в режиме самоизоляции, россияне привыкли оставаться в тишине и комфорте. Выход на улицу, городской шум и необходимость общаться с другими людьми могут вызвать стресс и отбить желание работать. Как покончить с карантином без вреда для здоровья, рассказали психиатры.

Бросаться в рабочий омут с головой в первый же день нахождения в офисе крайне вредно. Надо постараться распланировать свой день. Кроме того, не стоит перегружать себя домашними хлопотами, поделился врач-психиатр Министерства здравоохранения Московской области Евгений Старинский. Перед выходом в офис лучше организовать себе день отдыха и хорошо выспаться.

Кроме того, не следует контактировать с неуравновешенными людьми. Массовая истерия вокруг карантина и коронавируса может быть заразной, предупреждает заведующий психиатрическим отделением Психиатрической больницы № 4 (Рузский городской округ) Михаил Тимошин.

"Подмосковье сегодня" напоминает, что избежать стресса помогут также травяные чаи и сокращение количества новостей. Старайтесь мониторить социальные сети как можно реже.