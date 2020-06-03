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Аршавин вернется в "Зенит" на руководящий пост

Бывший капитан войдет в состав департамента клуба

Андрей Аршавин возвращается в "Зенит". На поле футболист не выйдет, зато займет руководящую должность в спортивном департаменте клуба. 

По информации "РБ-спорт", Аршавин будет курировать второй состав "Зенита". Кроме того, он станет членом трансферного комитета спортивной организации. 

"Свободная пресса" напоминает, что до этого футболист трудился в академии "Зенита", где занимался международными проектами. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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