Бывший капитан войдет в состав департамента клуба

Андрей Аршавин возвращается в "Зенит". На поле футболист не выйдет, зато займет руководящую должность в спортивном департаменте клуба.

По информации "РБ-спорт", Аршавин будет курировать второй состав "Зенита". Кроме того, он станет членом трансферного комитета спортивной организации.

"Свободная пресса" напоминает, что до этого футболист трудился в академии "Зенита", где занимался международными проектами.